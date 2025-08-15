Repas champêtre Sainte Mondane Sainte-Mondane

Le 15 août à 19h00, la Salle des Fêtes de Sainte-Mondane vous invite à partager un joyeux repas champêtre ! Pour 22 euros, profitez d’un menu composé de tourain, salade périgourdine, sanglier à la broche avec pommes de terre sarladaises, salade et fromage, suivi de gâteaux maison, le tout accompagné de vin et de café. La soirée sera rythmée par Quercy Mélodie dans une ambiance festive musette-disco. Réservez avant le 13 août au 06 72 26 35 25 ou au 06 73 89 54 77. .

Salle des fêtes Sainte-Mondane 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 26 35 25

