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AGENDA · Saint-Michel-de-Villadeix

Repas champêtre sous la halle Saint Michel de Villadeix Saint-Michel-de-Villadeix

samedi 1 août 2026 · Saint-Michel-de-Villadeix

Repas champêtre sous la halle Saint Michel de Villadeix Saint-Michel-de-Villadeix

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
La halle
Ville
24380 Saint-Michel-de-Villadeix
Département
Dordogne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Michel-de-Villadeix

Repas champêtre sous la halle Saint Michel de Villadeix

La halle Saint-Michel-de-Villadeix Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Soirée champêtre sous la halle! L’été se fête au village!
Nous vous donnons rendez-vous pour un délicieux repas sous la halle, dans une ambiance conviviale et festive! En famille ou entre amis , venez nombreux célébrer le plaisir de se retrouver ensemble
Pensez à amener vos couverts
Soirée champêtre sous la halle! L’été se fête au village!
Nous vous donnons rendez-vous pour un délicieux repas sous la halle, dans une ambiance conviviale et festive! En famille ou entre amis , venez nombreux célébrer le plaisir de se retrouver ensemble
Pensez à amener vos couverts   .

La halle Saint-Michel-de-Villadeix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 59 52 11 

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English : Repas champêtre sous la halle Saint Michel de Villadeix

A country-style evening under the market hall! Let’s celebrate summer in the village!
We look forward to seeing you for a delicious meal under the market hall, in a friendly and festive atmosphere! Whether with family or friends, do come along in large numbers to celebrate the joy of being together

L’événement Repas champêtre sous la halle Saint Michel de Villadeix Saint-Michel-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux