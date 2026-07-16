Informations pratiques

Saint-Michel-de-Villadeix

Repas champêtre sous la halle Saint Michel de Villadeix

La halle Saint-Michel-de-Villadeix Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée champêtre sous la halle! L’été se fête au village!

Nous vous donnons rendez-vous pour un délicieux repas sous la halle, dans une ambiance conviviale et festive! En famille ou entre amis , venez nombreux célébrer le plaisir de se retrouver ensemble

Pensez à amener vos couverts

Soirée champêtre sous la halle! L’été se fête au village!

Nous vous donnons rendez-vous pour un délicieux repas sous la halle, dans une ambiance conviviale et festive! En famille ou entre amis , venez nombreux célébrer le plaisir de se retrouver ensemble

Pensez à amener vos couverts .

La halle Saint-Michel-de-Villadeix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 59 52 11

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English : Repas champêtre sous la halle Saint Michel de Villadeix

A country-style evening under the market hall! Let’s celebrate summer in the village!

We look forward to seeing you for a delicious meal under the market hall, in a friendly and festive atmosphere! Whether with family or friends, do come along in large numbers to celebrate the joy of being together

L’événement Repas champêtre sous la halle Saint Michel de Villadeix Saint-Michel-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux