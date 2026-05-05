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Repas Champêtre Veyrines-de-vergt Veyrines-de-Vergt

Repas Champêtre Veyrines-de-vergt Veyrines-de-Vergt

Repas Champêtre Veyrines-de-vergt Veyrines-de-Vergt vendredi 7 août 2026.

Ville : 24380 Veyrines-de-Vergt

Département : Dordogne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Veyrines-de-Vergt

Repas Champêtre Veyrines-de-vergt

Veyrines-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Repas à la ferme de Bourginel
Dégustation de produits locaux
( magrets confit de canard brochette de coeur foie gras poêlé )
Réservations conseillées   .

Veyrines-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 78 92 16 

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English : Repas Champêtre Veyrines-de-vergt

L’événement Repas Champêtre Veyrines-de-vergt Veyrines-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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