Repas Champêtre Veyrines-de-vergt Veyrines-de-Vergt
Repas Champêtre Veyrines-de-vergt Veyrines-de-Vergt vendredi 7 août 2026.
Veyrines-de-Vergt
Repas Champêtre Veyrines-de-vergt
Veyrines-de-Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Repas à la ferme de Bourginel
Dégustation de produits locaux
( magrets confit de canard brochette de coeur foie gras poêlé )
Réservations conseillées .
Veyrines-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 78 92 16
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English : Repas Champêtre Veyrines-de-vergt
L’événement Repas Champêtre Veyrines-de-vergt Veyrines-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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