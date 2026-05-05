Veyrines-de-Vergt

Repas Champêtre Veyrines-de-vergt

Veyrines-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Repas à la ferme de Bourginel

Dégustation de produits locaux

( magrets confit de canard brochette de coeur foie gras poêlé )

Réservations conseillées .

Veyrines-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 78 92 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas Champêtre Veyrines-de-vergt

L’événement Repas Champêtre Veyrines-de-vergt Veyrines-de-Vergt a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux