Repas champetre Salle polyvalente de veille brioude Vieille-Brioude

Repas champetre

Salle polyvalente de veille brioude Place de la croix des Prés Vieille-Brioude Haute-Loire

Tarif : – – EUR

22€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Entrée salade compose

Jambon à la broche

Gratin d auphinois

Tarte au pomme

Fromage,café,verre de vin

Réservation avant le 20 février

.

Salle polyvalente de veille brioude Place de la croix des Prés Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 49 65 34

English :

Country-style meal

Mixed salad starter

Spit-roasted ham

Auphinois gratin

Apple pie

Cheese, coffee, glass of wine

Book before February 20

