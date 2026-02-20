Repas champetre Salle polyvalente de veille brioude Vieille-Brioude
Repas champetre Salle polyvalente de veille brioude Vieille-Brioude samedi 28 février 2026.
Repas champetre
Salle polyvalente de veille brioude Place de la croix des Prés Vieille-Brioude Haute-Loire
Tarif : – – EUR
22€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Repas champetre
Entrée salade compose
Jambon à la broche
Gratin d auphinois
Tarte au pomme
Fromage,café,verre de vin
Réservation avant le 20 février
.
Salle polyvalente de veille brioude Place de la croix des Prés Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 49 65 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Country-style meal
Mixed salad starter
Spit-roasted ham
Auphinois gratin
Apple pie
Cheese, coffee, glass of wine
Book before February 20
L’événement Repas champetre Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne