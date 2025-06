Repas Champêtres au coeur des prairies de Crau Mas Tapie de Bouchet Arles 11 juillet 2025 12:00

Bouches-du-Rhône

Repas Champêtres au coeur des prairies de Crau Du vendredi 11 au lundi 14 juillet 2025 de 12h à 23h30.

Midis et soirs. Mas Tapie de Bouchet Domaine La Tapie de Bouchet Arles Bouches-du-Rhône

Repas champêtres direct éleveur au cœur de notre domaine dans notre Ferme Auberge ! Venez déguster notre viande de bœuf, que nous nourrissons exclusivement à l’herbe et au foin de Crau.Groupes

2 week-ends par mois, nous vous invitons à venir découvrir le goût inimitable de nos bœufs élevés patiemment dans nos prés et nourris exclusivement à l’herbe et au foin de Crau produit sur la ferme.



L’œuvre du temps et de la nature confère à notre viande des qualités gustatives et nutritionnelles exceptionnelles. Nos dégustations vous permettront de savourer cette viande d’exception maturée pendant 21 jours dans différentes déclinaisons culinaires grillée, confite, en sauce, en carpaccio, en saucisse et même en charcuterie !



Venez prendre place sur nos grandes tables en bois installées autour du bassin d’agrément et admirez face à vous le spectacle magique de nos animaux paissant paisiblement dans nos prés et du coucher de soleil sublime qui tombe le soir sur la Crau. Faites ensuite votre choix parmi nos pièces bouchères à griller au brasero, l’un de nos 3 menus dégustation ou nos planches et tapas pour un repas champêtre authentique et joyeux, entourés d’animaux, de nature et de bons vivants !



Notre seule envie vous faire vivre une expérience gastronomique unique dans le cadre exceptionnel de nos prairies de Crau et pouvoir continuer à élever ces animaux magnifiques.



>>NOS WEEK-ENDS DE DEGUSTATION EN JUILLET 2025:

-vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 (midi & soir)

-vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 juillet (midi & soir)

Rejoignez-nous pour cette expérience gastronomique inédite !



>>LE LIEU:

Nos événements Bos de la Crau se déroulent dans notre Ferme Auberge Mas de la Tapie de Bouchet (Mas-Thibert, entrée sur la RN568 en direction de Fos-sur-Mer).

Selon la météo, une partie de nos tables est également installée dans notre salle intérieure pour vous garantir une dégustation dans les meilleures conditions de confort.

Sur place balançoire, terrain de boules, mini-foot, babyfoot, fléchettes.



>>VENTE DIRECTE DE VIANDE À EMPORTER En plus de la dégustation sur place, nous vous proposons aussi la vente directe à emporter de notre viande avec des pièces bouchères à griller, des morceaux à mijoter, des saucisses et de la charcuterie emballées à ramener à la maison. Vous avez aussi désormais la possibilité de précommander au moins 15 jours à l’avance pour constituer votre colis de viande sur mesure, toujours selon disponibilité au moment de votre précommande.



>>AU MENU DES REPAS CHAMPÊTRES<< BOEUF Limousin "BOS DE LA CRAU" 100% HERBE Maturation 21 jours, différentes races à viande selon week-end >MENU DÉCOUVERTE à 35€ / personne

Entrée Planche du Bos*

Plat Plat du jour selon les envies du chef + accompagnements

Dessert maison



>MENU BOUCHER à 45€ / personne

Entrée Planche du Bos*

Plat Parillada du Bos (servie pour 2 personnes mini, 300g / pers de viande de bœuf à cuire soi-même au brasero de table) + accompagnements

Dessert maison



>MENU GRILL MIX à 60€ / personne (servi pour 2 personnes min.)

Entrée Planche du Bos*

Plat Grill mix de bœuf au brasero (Bavette ou entrecôte marseillaise ou Rumsteack etc, 300g / pers) + accompagnements

Fromage Chèvre des Alpilles

Dessert maison



>MENU DU BOS à 75€/personne (servi pour 2 personnes min.)

Entrée Planche du Bos*

Plat Côte de Bœuf grillée au brasero (1kg environ) OU T-Bone (800g environ) OU Filet (600g environ) + accompagnements

Fromage Duo de Chèvre des Alpilles, filet d’huile d’olive du Mas et confiture de figue

Dessert maison



>GRILLADES (en supplément d’un menu)

Pièce bouchère grillée au brasero à partager. 12€ à 15€ les 100g. 300g minimum par personne + accompagnements

Au choix T-Bone, côte de bœuf, Picanha, Rumsteack, bavette, pièces du boucher, entrecôte marseillaise



>MENU ENFANT

​Pour les enfants de moins de 14 ans, nous proposons un menu à 20€ avec burger du Bos ou steak haché du Bos, frites maison, une boisson et un dessert maison



**Planche du Bos chorizo, noix de bœuf séchée, saucisson, tataki, pastrami fumé au foin de Crau maison, olives et tapenades des Alpilles, tomates cerises, pickles maison, condiments et la petite surprise du chef selon son inspiration du moment

** Accompagnements​ Frites maison à la graisse de bœuf ou riz de Camargue + salade verte + 2 sauces maison



À SAVOIR !

Fruits, légumes, vin, bière, pain, fromage, riz, olives, nous travaillons en partenariat avec de nombreux petits producteurs de la Crau, de la Camargue et des Alpilles pour accompagner nos viandes et vous offrir un véritable voyage gastronomique vers les meilleurs terroirs et savoir-faire paysans du pays d’Arles !



EXCLUSIVEMENT SUR RESERVATION !

Pour vous assurer un accueil parfait, cet événement est proposé exclusivement sur réservation gratuite Weezevent ou par téléphone au 07 43 36 17 98.

Les réservations sont GRATUITES, mais nous comptons sur votre engagement ! Si malgré tout vous êtes amenés à devoir annuler votre réservation, merci de nous en informer au plus tôt par téléphone ou par email à bosdelacrau@gmail.com

Nombre de places limitées à 30 convives maximum par service. Rejoignez-nous vite pour cette expérience gastronomique et humaine inédite ! .

Mas Tapie de Bouchet Domaine La Tapie de Bouchet

Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Country-style meals direct from the farmer in the heart of our estate at our Ferme Auberge! Come and taste our beef, fed exclusively on Crau grass and hay.

German :

Landmahlzeiten direkt vom Züchter im Herzen unseres Landgutes in unserer Ferme Auberge! Probieren Sie unser Fleisch von Ochsen, die wir ausschließlich mit Gras und Heu aus Crau füttern.

Italiano :

Pasti di fattoria direttamente dal contadino nel cuore della nostra tenuta, presso la nostra Ferme Auberge! Venite a provare la nostra carne di manzo, nutrita esclusivamente con erba e fieno della Crau.

Espanol :

Comidas de granja directamente del granjero en el corazón de nuestra finca, en nuestra Ferme Auberge. Venga a degustar nuestra carne de buey, alimentada exclusivamente con hierba y heno de Crau.

