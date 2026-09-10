Repas chantant Thiel-sur-Acolin
samedi 10 octobre 2026 · Thiel-sur-Acolin
Informations pratiques
Thiel-sur-Acolin
Repas chantant
Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Repas dansant animé par le duo Cours toujours, ambiance conviviale. Une partie des bénéfices sera reversée à Accanthe, accompagnement thérapeutique.
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Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 58 91 35
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English :
Dinner dance featuring the duo « Cours toujours, » with a friendly atmosphere. A portion of the proceeds will be donated to Accanthe, a therapeutic support organization.
L’événement Repas chantant Thiel-sur-Acolin a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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