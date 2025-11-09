Repas chanté Pluvigner
Repas chanté Pluvigner dimanche 9 novembre 2025.
Repas chanté
Salle Lozh kastell de Bieuzy-Lanvaux Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 12:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Dans le cadre d’Un automne autrement 2025
Tous les convives sont invités à chanter, en menant le chant ou en répondant.
Pas de vedettes mais du plijadur , pllézi à partager ce moment convivial. Chants traditionnels en breton, gallo ou français.
Chants à répondre, mélodies, chants à la marche ou à danser… Tous les styles sont permis !
Sur réservation. .
Salle Lozh kastell de Bieuzy-Lanvaux Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 62 53 83 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas chanté Pluvigner a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon