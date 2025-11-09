Repas chanté

Salle Lozh kastell de Bieuzy-Lanvaux Pluvigner Morbihan

Début : 2025-11-09 12:00:00

fin : 2025-11-09

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Tous les convives sont invités à chanter, en menant le chant ou en répondant.

Pas de vedettes mais du plijadur , pllézi à partager ce moment convivial. Chants traditionnels en breton, gallo ou français.

Chants à répondre, mélodies, chants à la marche ou à danser… Tous les styles sont permis !

Sur réservation. .

Salle Lozh kastell de Bieuzy-Lanvaux Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 62 53 83 24

L’événement Repas chanté Pluvigner a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon