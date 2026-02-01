Repas charentais Vadalle Aussac-Vadalle

Repas charentais Vadalle Aussac-Vadalle samedi 28 février 2026.

Repas charentais

Vadalle Salle des fêtes Aussac-Vadalle Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-28 12:00:00
Repas avec des produits locaux
Vadalle Salle des fêtes Aussac-Vadalle 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 49 68 24 

English :

Meals with local produce

