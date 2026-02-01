Repas charentais Vadalle Aussac-Vadalle
Repas charentais Vadalle Aussac-Vadalle samedi 28 février 2026.
Repas charentais
Vadalle Salle des fêtes Aussac-Vadalle Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-28 12:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Repas avec des produits locaux
Vadalle Salle des fêtes Aussac-Vadalle 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 49 68 24
English :
Meals with local produce
