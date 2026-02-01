Repas charentais Vadalle Aussac-Vadalle

Repas charentais

Vadalle Salle des fêtes Aussac-Vadalle Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 12:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Repas avec des produits locaux

.

Vadalle Salle des fêtes Aussac-Vadalle 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 49 68 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meals with local produce

L’événement Repas charentais Aussac-Vadalle a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente