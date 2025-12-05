Repas | Château Les Merles Château Les Merles Mouleydier

Repas | Château Les Merles

Château Les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier Dordogne

Tarif : 125 – 125 – 125 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-12

Le Château les Merles célèbre le diamant noir du Périgord lors de deux dîners d’exception, les vendredis 5 et 12 décembre.

Le chef propose un menu en sept plats entièrement dédié à la truffe, servi uniquement sur réservation. Pour prolonger cette expérience culinaire, un Séjour Spécial “Truffe” est proposé pour deux personnes, incluant le dîner à la truffe, une nuit dans l’une des chambres élégantes du château et le petit-déjeuner.

À partir de 199,50 € par personne, cette parenthèse gourmande offre une immersion raffinée au cœur de l’art de vivre périgourdin.

Le Château les Merles vous accueille pour une soirée mémorable placée sous le signe du goût et de l’élégance. .

Château Les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 42

