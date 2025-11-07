Repas chez Mpicurien Place des Cornières Lauzerte

Repas chez Mpicurien Place des Cornières Lauzerte vendredi 7 novembre 2025.

Repas chez Mpicurien

Place des Cornières Mpicurien Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date :

Début : 2025-11-07 19:00:00

2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Garbure + 1 verre de vin. Sur réservation.

Place des Cornières Mpicurien Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 48 68 58 67

English :

Garbure + 1 glass of wine. Reservations required.

German :

Garbure + 1 Glas Wein. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Garbure + 1 bicchiere di vino. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Garbure + 1 copa de vino. Reserva obligatoria.

L’événement Repas chez Mpicurien Lauzerte a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy