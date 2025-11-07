Repas chez Mpicurien Place des Cornières Lauzerte
Repas chez Mpicurien
Place des Cornières Mpicurien Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Garbure + 1 verre de vin. Sur réservation.
Place des Cornières Mpicurien Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 48 68 58 67
English :
Garbure + 1 glass of wine. Reservations required.
German :
Garbure + 1 Glas Wein. Nur mit Reservierung.
Italiano :
Garbure + 1 bicchiere di vino. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Garbure + 1 copa de vino. Reserva obligatoria.
