Repas choucroute à Beynac Salle des fêtes Beynac-et-Cazenac

Repas choucroute à Beynac
Salle des fêtes Place d’alsace Beynac-et-Cazenac Dordogne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15
Soirée Choucroute traditionnelle organisée par le Comité de Jumelage.
Apéritif,
Soupe paysanne,
Choucroute,
Fromage & Salade,
Dessert. .
Salle des fêtes Place d’alsace Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 78 20 87
