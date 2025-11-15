Repas choucroute à Beynac Salle des fêtes Beynac-et-Cazenac

Repas choucroute à Beynac

Salle des fêtes Place d’alsace Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Soirée Choucroute traditionnelle organisée par le Comité de Jumelage.

Apéritif,

Soupe paysanne,

Choucroute,

Fromage & Salade,

Dessert. .

Salle des fêtes Place d’alsace Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 78 20 87

