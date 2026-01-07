Repas choucroute

Salle des fêtes Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 12:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

L’Harmonie La Vosgienne vous propose son traditionnel repas choucroute ! Il est animé par l’orchestre Dancing. Réservation par téléphone ou mail, elle sera effective à réception du règlement.Tout public

Salle des fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 87 50 09 92 remy.henches@gmail.com

English :

The Harmonie La Vosgienne presents its traditional sauerkraut meal! It will be hosted by the Dancing orchestra. Reservations by phone or e-mail will be taken into account on receipt of payment.

L’événement Repas choucroute Abreschviller a été mis à jour le 2026-01-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG