repas choucroute

Salle des fêtes Augicourt Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 12:00:00

fin : 2026-03-01 14:00:00

Date(s) :

2026-03-01

L’association les 3A organise un repas choucroute. Réservation par téléphone jusqu’au 20 février.

Menu adulte

Apéritif, choucroute, fromage, dessert, café.

Menu enfant

Lasagne, dessert

Un tirage au sort sera effectué pour un repas offert. .

Salle des fêtes Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 79 50 50 associationaugicourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : repas choucroute

L’événement repas choucroute Augicourt a été mis à jour le 2026-01-28 par JUSSEY TOURISME