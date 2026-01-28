repas choucroute Augicourt
repas choucroute Augicourt dimanche 1 mars 2026.
repas choucroute
Salle des fêtes Augicourt Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-01 12:00:00
fin : 2026-03-01 14:00:00
2026-03-01
L’association les 3A organise un repas choucroute. Réservation par téléphone jusqu’au 20 février.
Menu adulte
Apéritif, choucroute, fromage, dessert, café.
Menu enfant
Lasagne, dessert
Un tirage au sort sera effectué pour un repas offert. .
Salle des fêtes Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 79 50 50 associationaugicourt@gmail.com
repas choucroute
