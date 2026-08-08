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AGENDA · Bazelat

Repas choucroute Bazelat

samedi 14 novembre 2026 · Bazelat

Repas choucroute Bazelat

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
23160 Bazelat
Département
Creuse
Tarif
20 20 20 Tarif de base - plein tarif

Bazelat

Repas choucroute

Salle polyvalente Bazelat Creuse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Organisé par le Comité des fêtes de Bazelat.
Sur réservation.   .

Salle polyvalente Bazelat 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 25 91 74 

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English : Repas choucroute

L’événement Repas choucroute Bazelat a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien

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