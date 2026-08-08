AGENDA · Bazelat
Repas choucroute Bazelat
samedi 14 novembre 2026 · Bazelat
Informations pratiques
Bazelat
Repas choucroute
Salle polyvalente Bazelat Creuse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Organisé par le Comité des fêtes de Bazelat.
Sur réservation. .
Salle polyvalente Bazelat 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 25 91 74
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English : Repas choucroute
L’événement Repas choucroute Bazelat a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien
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