Informations pratiques

Bazelat

Repas choucroute

Salle polyvalente Bazelat Creuse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Organisé par le Comité des fêtes de Bazelat.

Sur réservation. .

Salle polyvalente Bazelat 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 25 91 74

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English : Repas choucroute

L’événement Repas choucroute Bazelat a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien