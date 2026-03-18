Repas Choucroute Salle de la Gare Bourriot-Bergonce

Repas Choucroute

Salle de la Gare Impasse de la Gare Bourriot-Bergonce Landes

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Afin de pouvoir soutenir La Passem 2026 et promouvoir l’Occitan Gascon (participation libre), les Amis du Haut Rhin vous propose de vous retrouver autour d’une bonne tablée avec en son sein une délicieuse choucroute garnie et son jarret !

Inscription au plus tard le 22 Mars.

Afin de pouvoir soutenir La Passem 2026 et promouvoir l’Occitan Gascon (participation libre), les Amis du Haut Rhin vous propose de vous retrouver autour d’une bonne tablée avec en son sein une délicieuse choucroute garnie et son jarret !

Pour pouvoir s’en régaler, il faudra s’inscrire au plus tard le 22 Mars. .

Salle de la Gare Impasse de la Gare Bourriot-Bergonce 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 26 00 71

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English : Repas Choucroute

In order to support La Passem 2026 and promote Occitan Gascon (free participation), Les Amis du Haut Rhin invites you to join us for a meal of delicious sauerkraut and knuckle of pork!

Registration by March 22.

L’événement Repas Choucroute Bourriot-Bergonce a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Landes d’Armagnac