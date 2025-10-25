repas choucroute Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

repas choucroute Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet samedi 25 octobre 2025.

repas choucroute

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 18 – 18 – 23 EUR

18€ à emporter

23€ sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

Date(s) :

2025-10-25

repas préparé par un professionnel. Les bénéfices reversés à la recherche médical.

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 59 76 19 sarzier.jmichel@wanadoo.fr

English :

professionally prepared meal. Profits donated to medical research.

German :

mahlzeit, die von einem Profi zubereitet wird. Die Gewinne gehen an die medizinische Forschung.

Italiano :

pasto preparato da un professionista. I profitti sono devoluti alla ricerca medica.

Espanol :

comida preparada por un profesional. Los beneficios se donan a la investigación médica.

