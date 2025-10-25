repas choucroute Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
repas choucroute
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 18 – 18 – 23 EUR
18€ à emporter
23€ sur place
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25 23:30:00
2025-10-25
repas préparé par un professionnel. Les bénéfices reversés à la recherche médical.
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 59 76 19 sarzier.jmichel@wanadoo.fr
English :
professionally prepared meal. Profits donated to medical research.
German :
mahlzeit, die von einem Profi zubereitet wird. Die Gewinne gehen an die medizinische Forschung.
Italiano :
pasto preparato da un professionista. I profitti sono devoluti alla ricerca medica.
Espanol :
comida preparada por un profesional. Los beneficios se donan a la investigación médica.
