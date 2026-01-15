Repas choucroute du comité de jumelage Vicq-Lichtenau Vicq-sur-Breuilh
Repas choucroute du comité de jumelage Vicq-Lichtenau Vicq-sur-Breuilh dimanche 15 février 2026.
Repas choucroute du comité de jumelage Vicq-Lichtenau
Salle des fêtes Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
L’heure de la Choucroute est arrivée !
Le Comité de Jumelage Vicq-Lichtenau organise son repas choucroute, dorénavant devenu une habitude. On vous attend nombreux pour déguster notre délicieuse choucroute et profiter d’un moment convivial et sympa ! Après le repas, si vous souhaitez prolonger l’après-midi, vous pouvez amener jeux de cartes ou de société ! Et s’il fait beau, pourquoi pas improviser une petite partie de pétanque ! Réservation obligatoire au plus tard le 10 février. .
Salle des fêtes Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 70 86 58 jumelagevicqlichtenau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas choucroute du comité de jumelage Vicq-Lichtenau
L’événement Repas choucroute du comité de jumelage Vicq-Lichtenau Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne