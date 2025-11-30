Repas choucroute

9 rue de l’École Franken Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 12:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’occasion de se retrouver autour d’une choucroute artisanale, pommes-de-terre, collet, lard fumé, saucisses, café, dessert. Places limitées, réservez vite au 06 31 76 36 69 !

Suite à notre atelier de choucroute traditionnelle où nous avons partagé les secrets de la découpe et de la préparation, nous sommes ravis de vous inviter à un grand repas choucroute avec des produits frais et locaux!

L’occasion de se retrouver autour d’une table et de déguster une délicieuse choucroute entre membres et amis de l’association.

Nombre de places limité Réservez vite la vôtre!

Et petit clin d’oeil à notre balade à vélo nous offrons la première boisson gratuite à tous ceux qui viendront au repas à pied ou à vélo … .

9 rue de l’École Franken 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 76 36 69 naturgehtoasso@gmail.com

English :

An opportunity to get together over home-made sauerkraut, potatoes, collet, smoked bacon, sausages, coffee and dessert. Places are limited, so book early on 06 31 76 36 69!

German :

Die Gelegenheit, sich bei hausgemachtem Sauerkraut, Kartoffeln, Hals, geräuchertem Speck, Würstchen, Kaffee und Dessert zu treffen. Begrenzte Plätze, reservieren Sie schnell unter 06 31 76 36 69!

Italiano :

Un’occasione per stare insieme e gustare crauti fatti in casa, patate, collet, pancetta affumicata, salsicce, caffè e dessert. I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo al numero 06 31 76 36 69!

Espanol :

Una oportunidad para reunirse y disfrutar de chucrut casero, patatas, collet, panceta ahumada, salchichas, café y postre. Las plazas son limitadas, así que reserve pronto en el 06 31 76 36 69

L’événement Repas choucroute Franken a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du Sundgau