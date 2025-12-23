Repas choucroute

Salle des fêtes Gréez-sur-Roc Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 12:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Organisé par Les Villageois de Gréez sur Roc .

Salle des fêtes Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 55 67 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas choucroute Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2025-12-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude