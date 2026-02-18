Repas choucroute Salle des fêtes Luxé
Repas choucroute Salle des fêtes Luxé dimanche 8 mars 2026.
Repas choucroute
Salle des fêtes Route de la mairie Luxé Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
.
Salle des fêtes Route de la mairie Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 48 59 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas choucroute Luxé a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente