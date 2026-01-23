Repas Choucroute Auberge des Etangs Montambert
Repas Choucroute Auberge des Etangs Montambert samedi 28 février 2026.
Repas Choucroute
Auberge des Etangs 13 allée des Marronniers Montambert Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 12:00:00
fin : 2026-02-28 14:00:00
Date(s) :
2026-02-28
L’Auberge des Étangs vous propose un déjeuner le samedi 28 février 2026.
À partir de 12h. Menu choucroute garnie, fromage blanc, dessert, café. Tarif 20€/personne, vins et apéritifs en supplément. Réservation avant le 18/02/26 au 03 86 50 36 27. .
Auberge des Etangs 13 allée des Marronniers Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 36 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Choucroute
L’événement Repas Choucroute Montambert a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Rives du Morvan