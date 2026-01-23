Repas Choucroute Auberge des Etangs Montambert

Repas Choucroute

Auberge des Etangs 13 allée des Marronniers Montambert Nièvre

Début : 2026-02-28 12:00:00

fin : 2026-02-28 14:00:00

2026-02-28

L’Auberge des Étangs vous propose un déjeuner le samedi 28 février 2026.

À partir de 12h. Menu choucroute garnie, fromage blanc, dessert, café. Tarif 20€/personne, vins et apéritifs en supplément. Réservation avant le 18/02/26 au 03 86 50 36 27. .

Auberge des Etangs 13 allée des Marronniers Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 36 27

