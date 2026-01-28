Repas choucroute Orist
Repas choucroute Orist samedi 21 février 2026.
Repas choucroute
Salle des fêtes Orist Landes
Tarif : 16 – 16 – 25 EUR
Début : 2026-02-21
2026-02-21
L’Amicale des retraités Orist-Siest organise un repas choucroute placé sous le signe de la convivialité. Une choucroute vous sera proposée à déguster sur place ou à emporter pour en profiter chez vous.
Salle des fêtes Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 71 89 amicale.orist@gmail.com
English : Repas choucroute
The Amicale des retraités Orist-Siest is organizing a convivial sauerkraut meal. You can enjoy sauerkraut on the premises, or take it home with you.
