Repas choucroute

Salle des fêtes Orist Landes

Tarif : 16 – 16 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’Amicale des retraités Orist-Siest organise un repas choucroute placé sous le signe de la convivialité. Une choucroute vous sera proposée à déguster sur place ou à emporter pour en profiter chez vous.

L’Amicale des retraités Orist-Siest organise un repas choucroute placé sous le signe de la convivialité. Une choucroute vous sera proposée à déguster sur place ou à emporter pour en profiter chez vous. .

Salle des fêtes Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 71 89 amicale.orist@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas choucroute

The Amicale des retraités Orist-Siest is organizing a convivial sauerkraut meal. You can enjoy sauerkraut on the premises, or take it home with you.

L’événement Repas choucroute Orist a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans