Repas choucroute Piégut-Pluviers
Salle du Minage Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-07
Dîner annuel, l’occasion de se retrouver autour d’un bon repas pour un moment festif et convivial. Animations tombola, pesée. Ouvert à tous. Sur réservation.
Salle du Minage Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 61 92 gymvolontairepiegut@gmail.com
English :
Annual dinner, an opportunity to get together over a good meal for a convivial, festive occasion. Tombola and weigh-in. Open to all. Reservations required.
