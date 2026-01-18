Repas choucroute Salle des fêtes Port-Sainte-Foy Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Repas choucroute Salle des fêtes Port-Sainte-Foy Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt samedi 21 février 2026.
Repas choucroute
Salle des fêtes Port-Sainte-Foy Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Repas choucroute
Organisé par le Club Nautique Foyen
Samedi 21 février à partir de 19h30
Salle des fêtes de Port Ste Foy
Animation musicale
Apportez vos couverts complets
Réservation avant le 15 février au 07 54 72 97 59 ou aviron.foyen@gmail.com .
Salle des fêtes Port-Sainte-Foy Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 72 97 59 aviron.foyen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas choucroute
L’événement Repas choucroute Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-01-16 par OT du Pays Foyen