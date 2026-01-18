Repas choucroute Salle des fêtes Port-Sainte-Foy Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Repas choucroute

Début : 2026-02-21

Organisé par le Club Nautique Foyen

Samedi 21 février à partir de 19h30

Salle des fêtes de Port Ste Foy

Animation musicale

Apportez vos couverts complets

Réservation avant le 15 février au 07 54 72 97 59 ou aviron.foyen@gmail.com .

Salle des fêtes Port-Sainte-Foy Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 72 97 59 aviron.foyen@gmail.com

