Repas choucroute Renung
Repas choucroute Renung samedi 7 février 2026.
Repas choucroute
Salle André Cazade Renung Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Samedi 07 février 2026 à partir de 12h00
Repas choucroute
Réservation avant le 1er février
F. TASTET: 06.70.95.31.76
S. DAUGREILH: 06.82.27.32.03 .
Salle André Cazade Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 95 31 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas choucroute
L’événement Repas choucroute Renung a été mis à jour le 2026-01-19 par Tourisme Aire Eugénie