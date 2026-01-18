Repas choucroute

Salle des fêtes Saint-Agne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez déguster une bonne choucroute !

Menu apéritif, choucroute garnie, fromage, salade, dessert, café, 1 verre de bière offert.

Réservation avant le 27 janvier. .

Salle des fêtes Saint-Agne 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 28 09 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas choucroute

L’événement Repas choucroute Saint-Agne a été mis à jour le 2026-01-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides