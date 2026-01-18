Repas choucroute Saint-Agne
Repas choucroute Saint-Agne dimanche 1 février 2026.
Salle des fêtes Saint-Agne Dordogne
Venez déguster une bonne choucroute !
Menu apéritif, choucroute garnie, fromage, salade, dessert, café, 1 verre de bière offert.
Réservation avant le 27 janvier. .
Salle des fêtes Saint-Agne 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 28 09 28
