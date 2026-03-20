Repas choucroute

Salle polyvalente Saint-Front-sur-Nizonne Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Menu Kir, potage, choucroute, salade, fromage, dessert et café. Pesée du jambon.

Menu Kir, potage, choucroute, salade, fromage, dessert et café. Pesée du jambon. .

Salle polyvalente Saint-Front-sur-Nizonne 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 43 91 22 comite.nizonne@gmail.com

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English : Repas choucroute

Menu: Kir, soup, sauerkraut, salad, cheese, dessert and coffee. Ham weighing.

L’événement Repas choucroute Saint-Front-sur-Nizonne a été mis à jour le 2026-03-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin