Repas choucroute Saint-Front-sur-Nizonne
Repas choucroute Saint-Front-sur-Nizonne samedi 28 mars 2026.
Repas choucroute
Salle polyvalente Saint-Front-sur-Nizonne Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Menu Kir, potage, choucroute, salade, fromage, dessert et café. Pesée du jambon.
Menu Kir, potage, choucroute, salade, fromage, dessert et café. Pesée du jambon. .
Salle polyvalente Saint-Front-sur-Nizonne 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 43 91 22 comite.nizonne@gmail.com
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English : Repas choucroute
Menu: Kir, soup, sauerkraut, salad, cheese, dessert and coffee. Ham weighing.
L’événement Repas choucroute Saint-Front-sur-Nizonne a été mis à jour le 2026-03-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin