Repas Choucroute Salle des Fêtes d’Arouille Saint-Justin

Repas Choucroute

Salle des Fêtes d’Arouille Route d’Arouille Saint-Justin Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

L’Alsace s’invite le temps d’un repas au quartier d’Arouille où il sera possible de dévorer une délicieuse choucroute, suivie du fromage et dessert, agrémentée d’un verre de vin ou de bière.

Un bon plat pour affronter la rudesse de l’hiver !

Attention, réservation avant le Mercredi 14 Janvier.

Salle des Fêtes d’Arouille Route d’Arouille Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 54 40 51

English : Repas Choucroute

Alsace invites you to the Arouille district for a meal of delicious sauerkraut, followed by cheese and dessert, accompanied by a glass of wine or beer.

A good dish to face the harshness of winter!

Please note that reservations must be made by Wednesday January 14.

L’événement Repas Choucroute Saint-Justin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Landes d’Armagnac