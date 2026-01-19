Repas choucroute Saint-Maurice-sur-Aveyron
Repas choucroute Saint-Maurice-sur-Aveyron dimanche 1 février 2026.
Repas choucroute
Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 12:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Repas choucroute
Choucroute à 12h. Repas 25€/pers sur réservation avant le 27/01/2026. Tel. 06 16 96 76 47 25 .
Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 96 76 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sauerkraut meal
L’événement Repas choucroute Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-01-19 par OT GATINAIS SUD