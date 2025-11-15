Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas choucroute Sainte-Geneviève-des-Bois

Repas choucroute Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 15 novembre 2025.

Route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Début : 2025-11-15 12:30:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Repas choucroute par l’UNC. A 12h30. 37€ le repas boissons comprises. Orchestre de 3 musiciens. Règlement à la réservation. 37  .

Route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 80 23 21 

English :

Sauerkraut meal

German :

Sauerkrautmahlzeit

Italiano :

Pasto di crauti

Espanol :

Comida con chucrut

