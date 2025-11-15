Repas choucroute Sainte-Geneviève-des-Bois
Route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : 37 – 37 – EUR
Début : 2025-11-15 12:30:00
Repas choucroute par l’UNC. A 12h30. 37€ le repas boissons comprises. Orchestre de 3 musiciens. Règlement à la réservation. 37 .
Route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 80 23 21
English :
Sauerkraut meal
German :
Sauerkrautmahlzeit
Italiano :
Pasto di crauti
Espanol :
Comida con chucrut
