Route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : 37 – 37 – EUR

Début : 2025-11-15 12:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Repas choucroute

Repas choucroute par l’UNC. A 12h30. 37€ le repas boissons comprises. Orchestre de 3 musiciens. Règlement à la réservation. 37 .

Route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 80 23 21

English :

Sauerkraut meal

German :

Sauerkrautmahlzeit

Italiano :

Pasto di crauti

Espanol :

Comida con chucrut

L’événement Repas choucroute Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2025-10-24 par OT GATINAIS SUD