Repas choucroute Taponnat-Fleurignac
Repas choucroute Taponnat-Fleurignac samedi 22 novembre 2025.
Repas choucroute
Salle des Fêtes Taponnat-Fleurignac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Soirée choucroute du comité de jumelage Birkenau/La Rochefoucauld.
Salle des Fêtes Taponnat-Fleurignac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 07 21 25
English :
Sauerkraut evening organized by the Birkenau/La Rochefoucauld twinning committee.
German :
Sauerkrautabend des Partnerschaftskomitees Birkenau/La Rochefoucauld.
Italiano :
Serata dei crauti organizzata dal comitato di gemellaggio Birkenau/La Rochefoucauld.
Espanol :
Velada de chucrut organizada por el comité de hermanamiento Birkenau/La Rochefoucauld.
L’événement Repas choucroute Taponnat-Fleurignac a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord