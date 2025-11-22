Repas choucroute

Salle des Fêtes Taponnat-Fleurignac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée choucroute du comité de jumelage Birkenau/La Rochefoucauld.

Salle des Fêtes Taponnat-Fleurignac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 07 21 25

English :

Sauerkraut evening organized by the Birkenau/La Rochefoucauld twinning committee.

German :

Sauerkrautabend des Partnerschaftskomitees Birkenau/La Rochefoucauld.

Italiano :

Serata dei crauti organizzata dal comitato di gemellaggio Birkenau/La Rochefoucauld.

Espanol :

Velada de chucrut organizada por el comité de hermanamiento Birkenau/La Rochefoucauld.

L’événement Repas choucroute Taponnat-Fleurignac a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord