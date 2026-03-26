REPAS CHOUCROUTE Thil
REPAS CHOUCROUTE Thil dimanche 29 mars 2026.
REPAS CHOUCROUTE
Thil Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
La Mairie de Thil vous propose un repas, avec au menu choucroute !
Pour avoir davantage de renseignements, mais également pour réserver votre place
06 19 48 36 28 cdfthil31530@gmail.com 20 .
Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie cdfthil31530@gmail.com
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English :
The Mairie de Thil (Thil Town Hall) invites you to a meal featuring sauerkraut!
L’événement REPAS CHOUCROUTE Thil a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE