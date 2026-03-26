REPAS CHOUCROUTE

Thil Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

La Mairie de Thil vous propose un repas, avec au menu choucroute !

Pour avoir davantage de renseignements, mais également pour réserver votre place

06 19 48 36 28 cdfthil31530@gmail.com 20 .

Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie cdfthil31530@gmail.com

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English :

The Mairie de Thil (Thil Town Hall) invites you to a meal featuring sauerkraut!

L’événement REPAS CHOUCROUTE Thil a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE