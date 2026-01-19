Repas choucroute

Villemoutiers Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 12:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Repas choucroute

Repas choucroute à 12h. Repas boissons comprises adultes 20€/ enfants de 7 à 12 ans 12€. Inscription jusqu’au 1er février auprès du Comité des fêtes 06 03 92 89 35 20 .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 92 89 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sauerkraut meal

L’événement Repas choucroute Villemoutiers a été mis à jour le 2026-01-19 par OT GATINAIS SUD