Repas choucroute Villemoutiers

Villemoutiers Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-08 12:00:00
Repas choucroute à 12h. Repas boissons comprises adultes 20€/ enfants de 7 à 12 ans 12€. Inscription jusqu’au 1er février auprès du Comité des fêtes 06 03 92 89 35 20 .
Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 92 89 35
English :
Sauerkraut meal
