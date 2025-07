Repas ciné Nant

Repas ciné Nant mercredi 16 juillet 2025.

Repas au Terrasses du Durzon suivi d’une projection d’un film ancien en 16mm avec bobines

Au menu mise en bouche, brochette de boeuf d’Aubrac en persillade ou brochette de poulet marinées thym citron et miel, frites, salade et le dessert, crème brûlée ou pot exotique à l’ananas flambé et mousse de mangue.

Projection du film « Passeport pour Pimlico » un film britannique réalisé par Henry Cornelius et sorti en 1949.

Histoire A Pimlico, un quartier de Londres, l’explosion d’une bombe, dernier vestige de la guerre, met à jour un trésor du XVe siècle ainsi qu’un édit royal certifiant que Pimlico est la propriété des ducs de Bourgogne. Aucun décret n’ayant annulé depuis cet héritage, les habitants décident de proclamer leur indépendance à l’égard du Royaume-Uni.

Formule repas +projection OU projection seule

Projection à 21h30, au Terrasses du Durzon réservation demandée 5 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 20 14 70 95

English :

Meal at Terrasses du Durzon followed by a screening of an old 16mm film with reels

German :

Mahlzeit in den Terrasses du Durzon, gefolgt von einer Vorführung eines alten 16mm-Films mit Filmrollen

Italiano :

Pasto alle Terrasses du Durzon seguito dalla proiezione di un vecchio film in 16mm con bobine

Espanol :

Comida en las Terrasses du Durzon seguida de la proyección de una película antigua de 16 mm con bobinas

