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Repas cochon à Classun Classun

Repas cochon à Classun Classun samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 40320 Classun

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Classun

Repas cochon à Classun

Salle des fêtes Classun Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Repas cochon le 13 juin à Classun organisé par le CDF résa au 06.19.32.09.63 ou 06.22.79.30.20   .

Salle des fêtes Classun 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 32 09 63 

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English : Repas cochon à Classun

L’événement Repas cochon à Classun Classun a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Aire Eugénie