Classun

Repas cochon à Classun

Salle des fêtes Classun Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Repas cochon le 13 juin à Classun organisé par le CDF résa au 06.19.32.09.63 ou 06.22.79.30.20 .

Salle des fêtes Classun 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 32 09 63

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English : Repas cochon à Classun

L’événement Repas cochon à Classun Classun a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Aire Eugénie