Repas cochon à Classun Classun
Repas cochon à Classun Classun samedi 13 juin 2026.
Classun
Repas cochon à Classun
Salle des fêtes Classun Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Repas cochon le 13 juin à Classun organisé par le CDF résa au 06.19.32.09.63 ou 06.22.79.30.20 .
Salle des fêtes Classun 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 32 09 63
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English : Repas cochon à Classun
L’événement Repas cochon à Classun Classun a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Aire Eugénie