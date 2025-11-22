Repas cochon à la broche

Champagne-Vigny Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez passer une soirée divertissante, avec des jeux, de la musique et du cochon à la broche !

.

Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 43 16 34

English : Repas cochon à la broche

Come for an evening of fun, games, music, and roast pig!

German : Repas cochon à la broche

Verbringen Sie einen unterhaltsamen Abend mit Spielen, Musik und einem Schwein am Spieß!

Italiano : Repas cochon à la broche

Venite a godervi una serata di divertimento, giochi, musica e maiali allo spiedo!

Espanol : Repas cochon à la broche

Ven a disfrutar de una tarde de diversión, juegos, música y cerdos en el asador

L’événement Repas cochon à la broche Champagne-Vigny a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Sud Charente