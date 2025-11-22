Repas cochon à la broche Champagne-Vigny
Repas cochon à la broche Champagne-Vigny samedi 22 novembre 2025.
Repas cochon à la broche
Champagne-Vigny Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Venez passer une soirée divertissante, avec des jeux, de la musique et du cochon à la broche !
.
Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 43 16 34
English : Repas cochon à la broche
Come for an evening of fun, games, music, and roast pig!
German : Repas cochon à la broche
Verbringen Sie einen unterhaltsamen Abend mit Spielen, Musik und einem Schwein am Spieß!
Italiano : Repas cochon à la broche
Venite a godervi una serata di divertimento, giochi, musica e maiali allo spiedo!
Espanol : Repas cochon à la broche
Ven a disfrutar de una tarde de diversión, juegos, música y cerdos en el asador
L’événement Repas cochon à la broche Champagne-Vigny a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Sud Charente