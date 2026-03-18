Repas cochon à la broche Montpon-Ménestérol
Repas cochon à la broche Montpon-Ménestérol lundi 6 avril 2026.
Repas cochon à la broche
Place Clemenceau Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Repas de Com Art Cochon à la broche à partir de 12h30 sur la place Clemenceau 20 €/adulte, 8 €/enfant. Repas à l’abri, apportez vos couverts, animations enfants, tombola, sur réservation 06 37 54 98 43 .
Place Clemenceau Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 54 98 43
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English : Repas cochon à la broche
L’événement Repas cochon à la broche Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord