Repas Cochon asado Salle des fêtes Lagrange
Repas Cochon asado Salle des fêtes Lagrange samedi 28 mars 2026.
Repas Cochon asado
Salle des fêtes 1300 route de Créon d’Armagnac Lagrange Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Tout est bon dans le Cochon ! C’est pour cela que le Cercle de la Jeunesse vous propose un repas Cochon asado avec au menu Tourin | Cochon asado Frites | Dessert | Vin & Café
La soirée se poursuivra avec un bal disco à partir de 23h.
Inscriptions obligatoires avant le 25 Mars.
Tout est bon dans le Cochon ! C’est pour cela que le Cercle de la Jeunesse vous propose un repas Cochon asado avec au menu Tourin | Cochon asado Frites | Dessert | Vin & Café
La soirée se poursuivra avec un bal disco à partir de 23h.
Inscriptions obligatoires avant le 25 Mars. .
Salle des fêtes 1300 route de Créon d’Armagnac Lagrange 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 89 14 69
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English : Repas Cochon asado
All’s good in a pig! That’s why the Cercle de la Jeunesse is offering a Cochon asado meal with the following menu: Tourin | Cochon asado Frites | Dessert | Wine & Coffee
The evening continues with a disco ball from 11pm.
Registration required by March 25.
L’événement Repas Cochon asado Lagrange a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Landes d’Armagnac