Repas Cochon asado Salle des fêtes Lagrange

Repas Cochon asado

Salle des fêtes 1300 route de Créon d’Armagnac Lagrange Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout est bon dans le Cochon ! C’est pour cela que le Cercle de la Jeunesse vous propose un repas Cochon asado avec au menu Tourin | Cochon asado Frites | Dessert | Vin & Café

La soirée se poursuivra avec un bal disco à partir de 23h.

Inscriptions obligatoires avant le 25 Mars.

Tout est bon dans le Cochon ! C’est pour cela que le Cercle de la Jeunesse vous propose un repas Cochon asado avec au menu Tourin | Cochon asado Frites | Dessert | Vin & Café

La soirée se poursuivra avec un bal disco à partir de 23h.

Inscriptions obligatoires avant le 25 Mars. .

Salle des fêtes 1300 route de Créon d’Armagnac Lagrange 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 89 14 69

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English : Repas Cochon asado

All’s good in a pig! That’s why the Cercle de la Jeunesse is offering a Cochon asado meal with the following menu: Tourin | Cochon asado Frites | Dessert | Wine & Coffee

The evening continues with a disco ball from 11pm.

Registration required by March 25.

L’événement Repas Cochon asado Lagrange a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Landes d’Armagnac