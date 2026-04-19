Huparlac

Repas Cochon grillé

Salle des fêtes Huparlac Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Repas cochon grillé à 20h à la salle des fêtes d’Huparlac, animé par Guillaume Fabre. Réservations au 06 07 99 20 91 ou au 06 79 96 75 17

Organisé par le comité des fêtes. 25 .

Salle des fêtes Huparlac 12460 Aveyron Occitanie +33 6 07 99 20 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Roast pig dinner at 8pm at the Huparlac village hall, hosted by Guillaume Fabre. Reservations on 06 07 99 20 91 or 06 79 96 75 17

L’événement Repas Cochon grillé Huparlac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)