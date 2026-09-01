Informations pratiques

Plonévez-du-Faou

Repas cochon grillé

Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Repas cochon grillé à Plonévez-du-Faou le dimanche 13 septembre,

Organisé par la société de chasse La Plonévezienne .

Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 12 61 33 99

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English :

L’événement Repas cochon grillé Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou