AGENDA · Plonévez-du-Faou
Repas cochon grillé Plonévez-du-Faou
dimanche 13 septembre 2026 · Plonévez-du-Faou
Informations pratiques
Plonévez-du-Faou
Repas cochon grillé
Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Repas cochon grillé à Plonévez-du-Faou le dimanche 13 septembre,
Organisé par la société de chasse La Plonévezienne .
Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 12 61 33 99
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English :
L’événement Repas cochon grillé Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou