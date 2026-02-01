Repas cochon Verdun-sur-le-Doubs

Repas cochon

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Le comité des fêtes de Verdun-Ciel organise un repas cochon !

Réservation avant le 1er février. .

Maison des loisirs Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 13 20 80

