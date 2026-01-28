Repas cochonaille

Salle des fêtes Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

La commune de Gageac-Rouillac vous invite à partager un moment convivial autour d’un traditionnel repas cochonaille, le samedi 15 février, à partir de 12h, à la salle des fêtes.

Au menu jimboura, boudin, fricassée, saucisse accompagnée de haricots couenne, fromage, salade et dessert.

L’apéritif, le vin et le café sont compris.

Tarifs 24 € par adulte et 12 € pour les enfants de 6 à 12 ans.

Pensez à apporter vos couverts.

Réservation obligatoire avant le 13 février au 06 27 14 40 30. .

Salle des fêtes Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 14 40 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas cochonaille

L’événement Repas cochonaille Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-01-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides