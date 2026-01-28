Repas cochonaille Gageac-et-Rouillac
Repas cochonaille Gageac-et-Rouillac dimanche 15 février 2026.
Salle des fêtes Gageac-et-Rouillac Dordogne
La commune de Gageac-Rouillac vous invite à partager un moment convivial autour d’un traditionnel repas cochonaille, le samedi 15 février, à partir de 12h, à la salle des fêtes.
Au menu jimboura, boudin, fricassée, saucisse accompagnée de haricots couenne, fromage, salade et dessert.
L’apéritif, le vin et le café sont compris.
Tarifs 24 € par adulte et 12 € pour les enfants de 6 à 12 ans.
Pensez à apporter vos couverts.
Réservation obligatoire avant le 13 février au 06 27 14 40 30. .
Salle des fêtes Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 14 40 30
