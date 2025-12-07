Repas cochonaille Lanquais
Repas cochonaille Lanquais dimanche 7 décembre 2025.
Repas cochonaille
Salle des fêtes Lanquais Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Repas cochonaille.
Menu jimboura, terrine/boudin, grillade/saucisse, haricots couennes, fromage et salade, tarte aux pommes.
Apportez vos couverts !
Nombre de places limité, réservation obligatoire. .
Salle des fêtes Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 13 14
English : Repas cochonaille
L’événement Repas cochonaille Lanquais a été mis à jour le 2025-11-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides