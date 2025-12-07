Repas cochonaille Lanquais

Repas cochonaille

Salle des fêtes Lanquais Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Repas cochonaille.

Menu jimboura, terrine/boudin, grillade/saucisse, haricots couennes, fromage et salade, tarte aux pommes.

Apportez vos couverts !

Nombre de places limité, réservation obligatoire. .

+33 6 84 10 13 14

