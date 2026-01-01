Repas cochonaille Monbazillac
Repas cochonaille Monbazillac samedi 7 février 2026.
Le club des aînés Le Cépage d’Or de Monbazillac, affilié à Générations Mouvement Dordogne, organise un Repas Cochonaille convivial et gourmand le samedi 7 février 2026 à 12h00, à la Salle des Fêtes de Monbazillac.
Ce moment festif sera l’occasion de se retrouver autour d’un repas traditionnel, dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.
Les tarifs sont les suivants
– 32€ par personne
– 10€ pour les enfants de moins de 12 ans
Les réservations sont obligatoires et se font par téléphone au 06 84 18 91 02. .
Salles des fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 91 02
