Repas cochonaille Monbazillac samedi 7 février 2026.

Salles des fêtes Monbazillac Dordogne

Le club des aînés Le Cépage d’Or de Monbazillac, affilié à Générations Mouvement Dordogne, organise un Repas Cochonaille convivial et gourmand le samedi 7 février 2026 à 12h00, à la Salle des Fêtes de Monbazillac.

Ce moment festif sera l’occasion de se retrouver autour d’un repas traditionnel, dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.

Les tarifs sont les suivants
– 32€ par personne
– 10€ pour les enfants de moins de 12 ans

Les réservations sont obligatoires et se font par téléphone au 06 84 18 91 02.   .

