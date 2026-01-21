Repas Cochonnaille

Rue de la citadelle Arces Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 12:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

L’association Arces Animations organise un repas cochonnaille .

.

Rue de la citadelle Arces 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 45 27 37 arcesanimation@gmail.com

English :

The Arces Animations association is organizing a cochonnaille meal.

L’événement Repas Cochonnaille Arces a été mis à jour le 2026-01-21 par Royan Atlantique