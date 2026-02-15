Repas cochonnaille au Château Lamothe Mandrone Château Lamothe Mandrone Eynesse
Château Lamothe Mandrone 855 route du canton Eynesse Gironde
Début : 2026-03-06
Repas cochonnaille au Château Lamothe Mandrone à partir de 19h.
Pensez à vos couverts!
Gimbourra-Boudin-Fricassée-Trou Normand-Saucisse Aligot- Fromage Salade .
Château Lamothe Mandrone 855 route du canton Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 45 36 36
