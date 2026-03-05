Repas cochonnaille Lanquais

Repas cochonnaille

Grange de Lanquais Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Le club de rugby US Lanquais Varennes vous convie à leur repas cochonnaille ; Restauration sur place ou à emporter gimboura, boudins, saucisses, grillades, haricots couennes. N’oubliez pas d’apporter vos couverts.

Après le repas à 15h aura lieu le match US Lanquais Varennes opposé à Duras au stade Camille Barrière. Nous vous attendons nombreux. .

Grange de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 18 05 79

