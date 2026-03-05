Repas cochonnaille Lanquais
Repas cochonnaille Lanquais dimanche 15 mars 2026.
Repas cochonnaille
Grange de Lanquais Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Le club de rugby US Lanquais Varennes vous convie à leur repas cochonnaille ; Restauration sur place ou à emporter gimboura, boudins, saucisses, grillades, haricots couennes. N’oubliez pas d’apporter vos couverts.
Après le repas à 15h aura lieu le match US Lanquais Varennes opposé à Duras au stade Camille Barrière. Nous vous attendons nombreux. .
Grange de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 18 05 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas cochonnaille
L’événement Repas cochonnaille Lanquais a été mis à jour le 2026-03-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides