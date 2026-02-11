Repas cochonnaille Monfaucon
Repas cochonnaille Monfaucon dimanche 22 février 2026.
Repas cochonnaille
Salle municipale Monfaucon Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Venez profiter d’un repas (jimbourra, boudin, fricassée…)
Apportez vos couverts
RÉSERVATIONS JUSQU’AU 13 FÉVRIER .
Salle municipale Monfaucon 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 54 09 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas cochonnaille
L’événement Repas cochonnaille Monfaucon a été mis à jour le 2026-02-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides