Repas cochonnaille Monfaucon

Repas cochonnaille

Salle municipale Monfaucon Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Venez profiter d’un repas (jimbourra, boudin, fricassée…)

Apportez vos couverts

RÉSERVATIONS JUSQU’AU 13 FÉVRIER .

Salle municipale Monfaucon 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 54 09 24

