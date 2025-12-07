Repas cochonnailles Saint-Capraise-de-Lalinde
Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Repas cochonnailles.
Menu apéritif, jimbourra, boudin chaud et froid, fricassée, trou capraisien, côtes de porc à l’échine grillées, haricots couennes, fromage et salade, tarte aux fruits, café, vin rouge et rosé du pays.
Apportez vos couverts !
Inscription au plus tard le 4 décembre. .
Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 47 83
