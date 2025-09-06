Repas Collectif- Le Grand Banquet de la Rentrée Die

Place de l’Évêché Die Drôme

Début : 2025-09-06 12:00:00

fin : 2025-09-06 00:00:00

2025-09-06

La Ville de Die vous invite à prolonger l’été et célébrer la rentrée! Pour cette 2e édition, retrouvons-nous autour du banquet, du bal, des associations et des animations, dans une ambiance festive et conviviale.

Place de l’Évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 accueil@mairie.die.fr

English :

The City of Die invites you to extend the summer and celebrate the start of the new school year! For this 2nd edition, we invite you to join us for a banquet, ball, associations and entertainment, in a festive and convivial atmosphere.

German :

Die Stadt Die lädt Sie ein, den Sommer zu verlängern und den Herbst zu feiern! Ausgabe treffen wir uns zum Bankett, zum Ball, zu den Vereinen und den Animationen in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Die vi invita a prolungare l’estate e a festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico! Per questa seconda edizione, unitevi a noi per un banchetto, un ballo, associazioni e intrattenimento, in un’atmosfera festosa e amichevole.

Espanol :

¡Die le invita a prolongar el verano y celebrar el inicio del nuevo curso escolar! En esta 2ª edición, únase a nosotros para disfrutar de un banquete, un baile, asociaciones y entretenimiento, en un ambiente festivo y acogedor.

